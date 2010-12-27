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На Урале подростки разгромили кладбище в поисках конфет
Вчера, 23:34
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Sheker
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На Урале подростки разгромили кладбище в поисках конфет

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Подростки устроили погром на кладбище деревни Прищаново в Свердловской области из-за того, что не нашли конфеты

 13 мая в Свердловской области подростки свалили около 100 надгробий на кладбище в деревне Прищаново. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по региону. На погост они пришли, чтобы набрать сладостей, но не найдя на могилах продуктов и конфет они разозлились и стали крушить надгробия. Сейчас школьников допрашивают.

Полиция возбудила по факту повреждения могил уголовное дело по статье «надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Если вина детей будет доказана, то наказание понесут их родители. Их оштрафуют на крупную сумму. Кроме этого им придется возместить стоимость разрушенных памятников.

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Категории: Лента новостей Новости России

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