На Таврической упавшее дерево придавило три иномарки и перекрыло улицу

В пятницу вечером огромное дерево упало на Таврической улице. Ветки клена повредили три припаркованные машины.

В социальны сетях сообщают о ЧП на Таврической улице Северной столицы. Около дома 2 на указанной магистрали рухнуло огромное дерево. Ветки раскидистого клена задели три припаркованных автомобиля.

Свидетели в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург" рассказывают, что от веток едва укрылась девушка. Также дерево перегородило проезжую часть и повредило припаркованные иномарки.

Также рассказывают, что на дереве было гнездо вороны. Один птенец выпал из него. Прохожая забрала его с собой.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Экстренный вызов Санкт-Петербург