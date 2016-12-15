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На Таврической упавшее дерево придавило три иномарки и перекрыло улицу
Сегодня, 18:16
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Asyaromanenkova
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На Таврической упавшее дерево придавило три иномарки и перекрыло улицу

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В пятницу вечером огромное дерево упало на Таврической улице. Ветки клена повредили три припаркованные машины.

В социальны сетях сообщают о ЧП на Таврической улице Северной столицы. Около дома 2 на указанной магистрали рухнуло огромное дерево. Ветки раскидистого клена задели три припаркованных автомобиля.

На Таврической упавшее дерево придавило три иномарки и перекрыло улицу

Свидетели в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург" рассказывают, что от веток едва укрылась девушка. Также дерево перегородило проезжую часть и повредило припаркованные иномарки.

Также рассказывают, что на дереве было гнездо вороны. Один птенец выпал из него. Прохожая забрала его с собой.

На Таврической упавшее дерево придавило три иномарки и перекрыло улицуНа Таврической упавшее дерево придавило три иномарки и перекрыло улицу

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Экстренный вызов Санкт-Петербург

 

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Теги: новости спб , почему перекрыто движение на таврической , происшествия спб , упало дерево на таврической
Категории: Происшествия

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