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В Петербурге на Суворовском серьезное ДТП, образовалась огромная пробка
Сегодня, 17:21
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Shdaria
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В Петербурге на Суворовском серьезное ДТП, образовалась огромная пробка

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В Петербурге на Суворовском проспекте серьезная авария . Байкер получил травмы и был госпитализирован.

 В Петербурге на Суворовском проспекте произошло серьезное ДТП.  6 июня в Центральном районе Петербурга мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями. 

УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщает, в 15.20 по адресу Суворовский проспект, дом 56 мотоциклист 1974 года рождения столкнулся с автомобилем SsangYong, а затем сразу же с "ГАЗелью".

Водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован. 

Очевидцы рассказывают, что движение значительно затруднено, на Тульской улице скопилась огромная пробка, общественный транспорт буквально стоит на месте.

 

Фото: "Водитель Петербурга"

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Теги: дтп спб , петербург , пробка на суворовском , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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