В Петербурге на Суворовском серьезное ДТП, образовалась огромная пробка

В Петербурге на Суворовском проспекте серьезная авария . Байкер получил травмы и был госпитализирован.

В Петербурге на Суворовском проспекте произошло серьезное ДТП. 6 июня в Центральном районе Петербурга мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями.

УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщает, в 15.20 по адресу Суворовский проспект, дом 56 мотоциклист 1974 года рождения столкнулся с автомобилем SsangYong, а затем сразу же с "ГАЗелью".

Водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.

Очевидцы рассказывают, что движение значительно затруднено, на Тульской улице скопилась огромная пробка, общественный транспорт буквально стоит на месте.

Фото: "Водитель Петербурга"