На Ставрополье велосипедист облил кислотой двух девушек

В Буденновске уже было нападение на девушку с применением кислоты

23 июня на улице Октябрьской в Буденновске задержали мужчину, которого заподозрили в громком нападении с кислотой на двух девочек 15-ти и 16-ти лет. Однако при проверке выяснилось, что мужчина, скорее всего, не причастен к резонансному преступлению. Девочки получили ожоги разной степени тяжести. Они госпитализированы в больницу для оказания помощи.



Между тем, горожан предупредили о внешних приметах разыскиваемого. Злоумышленнику на вид 20-25 лет, рост 170-180 сантиметров. Обладает протяжной речью. Был одет в шорты, спортивную куртку с капюшоном, носил медицинскую маску. Велосипед старого типа с низкой рамой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». В рамках следственных действий проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

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YouTube: София Магомедова