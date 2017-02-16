На Ставрополье локомотив протаранил "Оку" на переезде

20-летний водитель с тяжелыми травмами в коме в больнице

Трагедия произошла сегодня, 16 февраля, на 280 километре железной дороги "Светлоград - Дивное".

В 15.30 на нерегулируемом железнодорожном переезде 20-летний водитель стал пересекать пути на запрещающий сигнал семафора перед движущимся поездом. Машинист локомотива увидел автомобиль, сигналил, но водитель легковушки продолжил движение. Машинист предпринял попытку экстенного торможения, но избежать столкновения не удалось.

В результате аварии поезд протащил маленькую машину несколько метров. Водитель "Оки" в состоянии комы и с тяжелейшими травмами госпитализирован в больницу. Водительский стаж у водителя 7 месяцев.

По факту данного происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: YouTube/Сайт Ставрополя

Фото:vecherka.ru