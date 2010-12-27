На Северном Кавказе запретили фильм «На 50 оттенков темнее»

Лидер российского кинопроката запрещен во Владикавказе

Эротическая мелодрама "На 50 оттенков темнее" снят с проката в некоторых республиках Северного Кавказа.

В 2015 году подобная ситуация сложилась на Кавказе с первой экранизации трилогии - «50 оттенков серого». Многие прокатчики отказались от показа под давлением местных властей и духовенства.

Заслуженный деятель искусств РФ Аким Салбиев заявил в беседе с НСН, что подобные методы борьбы с искусством являются архаичными и противоречат конституции, так как ни президент РФ, ни главы республик не имеют права на запрет показа кинокартины.

По словам представителей кинотеатра "Столичный" во Владикавказе, в течение четырех дней фильм был в прокате, затем поступило официальное сообщение о том, что картину обязаны снять.

Оказалось, что еще перед прокатом фильма сами горожане начали обращаться к представителям общественных организаций и правительства республики с просьбой запретить фильм. Обоснованием послужило то, что лента "противоречит нравственным устоям жителей республики".

В отличие от 2015 года, когда фильм был запрещен в нескольких республиках Северного Кавказа, вторая часть снята с проката только во Владикавказе. В Чечне «На пятьдесят оттенков темнее» можно посмотреть в кинотеатре в одном из торговых центров. В Махачкале из пяти кинотеатров фильм демонстрируется лишь в одном.

