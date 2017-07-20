Юристы "Ленфильма" подали в суд на киностудию

Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал иск ООО "Легис Универсум" к киностудии "Ленфильм".

Как сообщает "Фонтанка", ООО "Легис Универсум" подало иск на киностудию "Ленфильм". Юристы планируют взыскать с киностудии деньги за ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.



ООО "Легис Универсум" и "Ленфильм" начали сотрудничество в 2016 году. Общество представляло интересы киностудии в арбитражных судах. Они заключили контракт на 700 тысяч рублей с возможностью продления. Но ООО "Легис Универсум" осталось недовольно исполнением обязательств по договору.



Сумма исковых требований составила 1,6 миллионов рублей. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти пока не принял иск к рассмотрению.