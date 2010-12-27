На «Евровидении-2017» отказались от бесплатного выступления Леди Гаги

На «Евровидении-2017» вместо Русланы должна была выступать Леди Гага

На конкурсе «Евровидение-2017» должна была выступить Леди Гага. Американская певица Леди Гага согласилась на бесплатное выступление в качестве приглашенной звезды «Евровидения-2017» в Киеве, однако принимающая сторона не смогла найти средств для оплаты райдера звезды, в который входили лишь расходы на перелет, проживание, постановка номеров и костюмы. Тем не менее, даже эта сумма оказалась неподъемной для Украины. Вместо всемирно известной Леди Гаги, на сцену конкурса вышла Руслана Лыжичко.

Напомним, что победителем «Евровидения-2017» стала Португалия. Представитель страны Сальвадор Собрал получил максимальное количество голосов от зрителей и членов жюри.

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Instagram: ladygaga