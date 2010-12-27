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Москвич отправил почти 4000 платных СМС, но так и не выиграл в лотерее‍
Сегодня, 13:48
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Sheker
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Москвич отправил почти 4000 платных СМС, но так и не выиграл в лотерее‍

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Таганский суд Москвы отказал гражданину в возмещении средств, потраченных им на sms-лотерею

 Москвич написал 4000 sms—сообщений, надеясь выиграть в викторину «60 дней – 60 атвомобилей». Каждое сообщение имело стоимость 42, 34 рубля. В качестве приза победителю был обещан автомобиль.

В своем иске мужчина указал, что вопросы лотереи были «некорректными», а баллы за его ответы не были внесены в базу. Москвич потребовал возмещение потраченных на лотерею денежных средств, а также компенсацию морального вреда.

Суд отказал истцу в удовлетворении иска, отметив, что истец добровольно начал участвовать в лотерее, а ответчик не нарушал условий викторины.

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Категории: Лента новостей

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