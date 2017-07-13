Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: дата проведения, ограничения движения, работа метро

Значимое христианское событие пройдет в Петербурге с 13 по 28 июля. Поклониться мощам Николая Чудотворца сможет любой желающий от мала до велика.

Поклониться мощам Николая Чудотворца жители Северной столицы смогут с 13 по 28 июля с 16:00 до 22:00 в первый день и с 7:00 до 22:00 в последующие. Посетить святыню сможет каждый желающий. Стоит сказать, что в этом году 21 мая мощи были впервые принесены из Бари в Россию.

КАК ДОБРАТЬСЯ



В этом году жители Северной столицы посетят святыню в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, которая располагается по адресу набережная реки Монастырки дом 1 рядом с метро "Площадь Александра Невского".







ПАЛОМНИКОВ ОБЕСПЕЧАТ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ



На время прибывания мощей Николая Чудотворца в Петербурге рядом с собором будут установлены палатки с едой, где каждый желающий сможет приобрести продукцию на свой вкус, также все прибывшие будут обеспечены бесплатной водой. В районе монастыря будут стоять около ста биотуалетов. О здоровье прибывших позаботится дежурная скорая помощь, а безопасность обеспечат представители Росгвардии.

СОЦИАЛЬНАЯ ОЧЕРЕДЬ



Льготная очередь будет работать для детей до 2 лет в сопровождении одного родителя, а также для инвалидов I группы. Очередь будут контролировать представители социальных служб.







ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ



В дни паломничества петербуржцев ждут серьезные ограничения на дорогах. Чернорецкий переулок будет полностью закрыт. Ограничат движение на следующих участках: площадь Александра Невского в районе Надвратной церкви,Тележная улица на участке от Чернорецкого переулка до улицы Профессора Ивашенцова, улица Профессора Ивашенцова от Тележной до Миргородской, Миргородская улица от Профессора Ивашенцова до Кременчугской, Кременчугская улица от Миргородской до набережной Обводного канала, Лаврский проезд, проспект Обуховской Обороны от площади Александра Невского до входа к церкви Николая Чудотворца в Александро-Невской лавре.



РАБОТА МЕТРО



Прибытие святыни в Петербург изменит и работу метро.Вестибюль станции «Площадь Александра Невского-2» будет открыт для входа пассажиров с 05.32 до 00.23.



ДЛЯ СПРАВКИ



Мощи Николая Чудотворца прибыли в Петербург из Москвы, где святыне поклонились почти 2 миллиона паломников. Реликвия из итальянского Бари находилась в Храме Христа Спасителя почти два месяца, ежедневно к собору тянулась многокилометровая очередь.



Фото и видео: пресс-служба Росгвардии, ВКонтакте/ Это Питер, детка! [Типичный Питер]