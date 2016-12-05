Моряк снял ужасающий торнадо недалеко от Португалии

Смерч был запечатлён в океане, недалеко от Лиссабона.

8 января, недалеко от португальского города Лиссабон, в Северной части Атлантического океана, моряк стал очевидцем водяного торнадо. По его словам, смерч обошел стороной его корабль, но всегда менял своё направление. Напомним, что летом торнадо обрушился на курортный район Алгарви, где восемь человек получили ранения, сотни домов остались без кровли над головой, ураган повалил деревья и переворачивал автомобили.