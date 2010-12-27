Молодой мужчина из Петербурга два часа "взрывал" сочинские отели

Сотрудники петербургской полиции раскрыли два ложных сообщения о террористических атаках.

По данным АН «Оперативное прикрытие», ночью 6 июня был задержан 26-летний мужчина.в собственной квартире на Добровольцев. С 1 до 3 часов ночи мужчина звонил в различные отели города Сочи и предупреждал об их «заминировании».



Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. "Шутнику" избрана мера пресечения - подписка о невыезде.