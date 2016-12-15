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Минобороны сообщило об отравлении 17 детей в подмосковном лагере
Вчера, 23:09
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Sheker
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Минобороны сообщило об отравлении 17 детей в подмосковном лагере

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Причиной ЧП стало употребление в пищу привезенных с собой из дома продуктов с нарушением сроков и условий хранения

        В детском лагере «Геосфера», что находится в Московской области произошло массовое отравление воспитанников. В результате 17 детей были отправлены на осмотр в ближайшую больницу. Девять из них госпитализировали. Их состояние характеризуется легкой степенью недомогания без признаков инфекции.    

По предварительным данным, причиной отравления стали продукты с истекшим сроком годности, привезенные детьми из дома. В настоящее время дети идут на поправку, их здоровью ничто не угрожает, признаков инфекции у детей нет.

 

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Категории: Новости России Лента новостей

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