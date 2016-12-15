Минобороны сообщило об отравлении 17 детей в подмосковном лагере

Причиной ЧП стало употребление в пищу привезенных с собой из дома продуктов с нарушением сроков и условий хранения

В детском лагере «Геосфера», что находится в Московской области произошло массовое отравление воспитанников. В результате 17 детей были отправлены на осмотр в ближайшую больницу. Девять из них госпитализировали. Их состояние характеризуется легкой степенью недомогания без признаков инфекции.

По предварительным данным, причиной отравления стали продукты с истекшим сроком годности, привезенные детьми из дома. В настоящее время дети идут на поправку, их здоровью ничто не угрожает, признаков инфекции у детей нет.