Мэрия Кемерово: в траншею скидывали гробы с плесенью и частями человеческих тел

Власти Кемерова поставили точку в скандальной истории с грубым захоронением подозрительных гробов в траншее местного кладбища. По словам чиновников, в них не было людей, но могли содержаться части человеческих тел.

В Кемерово подошла к концу внутренняя проверка мэрии, посвященная скандально известному видео про "антикризисные методы захоронения". Напомним, что на ролике были сняты рабочие, грубо бросающие деревянные гробы в траншею на местном кладбище. По Сети тут же поползли слухи, что так чиновники хоронят людей из необеспеченных семей и бездомных. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Как пишет "Газета Кемерова", речь идет об утилизации гробов двух типов. Часть партии составили испорченные деревявнные гробы, покрытые изнутри плесенью, ранее хранившиеся на кемеровском складе. Утилизация была полностью согласована с городскими властями. Еще несколько гробов содержали в себе "биоотходы". Под этой нейтральной формулировкой скрывается несколько пугающее содержание. Так, речь идет о биологических материалах, которые остаются в местных больницах после проведения операций. В соответствии с законодательством, даже мельчайшие части человеческого тела после изъятия из организма, должны быть преданы земле. Впрочем, в этих же гробах содержались использованные хирургические тампоны, вата и марля.

В любом случае, версия горожан о страшных похоронах ветеранов и бедняков не подтвердилась. Обе процедуры утилизации были проведены в соответствии с нормами и законами РФ. Эту информацию полностью подтвердил и глава города Илья Середюк.

Видео: Максим Учватов