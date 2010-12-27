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В Петербурге во время ПМЭФ по дороге в аэропорт проведут досмотр машин
Сегодня, 17:21
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Shdaria
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В Петербурге во время ПМЭФ по дороге в аэропорт проведут досмотр машин

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В Петербурге во время ПМЭФ по дороге в "Пулково" будет организован контрольно-пропускной пункт.

 В дни проведения ПМЭФ-2017 с 30 по 4 июня на дороге в аэропорт "Пулково" будет поставлен контрольно-пропускной пункт с досмотром транспортных средств, въезжающих на территорию "Пулково".

Стоит заметить, в указанные дни изменится место остановок общественного транспорта.  Как сообщает оператор аэропорта – "Воздушные Ворота Северной столицы", "Остановка автобусов, следующих по маршрутам №39 и №39-Экспресс, переносится от централизованного пассажирского терминала к временной платформе, расположенной на автобусной парковке P10 – с правой стороны от выхода из зоны прибытия аэропорта".

 

Фото: Официальный сайт "Пулково"

 

Теги: аэропорт , контрольно-пропускной пункт , петербург , пмэф-2017
Категории: Новости СПб Лента новостей

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