В Петербурге во время ПМЭФ по дороге в аэропорт проведут досмотр машин

В Петербурге во время ПМЭФ по дороге в "Пулково" будет организован контрольно-пропускной пункт.

В дни проведения ПМЭФ-2017 с 30 по 4 июня на дороге в аэропорт "Пулково" будет поставлен контрольно-пропускной пункт с досмотром транспортных средств, въезжающих на территорию "Пулково".

Стоит заметить, в указанные дни изменится место остановок общественного транспорта. Как сообщает оператор аэропорта – "Воздушные Ворота Северной столицы", "Остановка автобусов, следующих по маршрутам №39 и №39-Экспресс, переносится от централизованного пассажирского терминала к временной платформе, расположенной на автобусной парковке P10 – с правой стороны от выхода из зоны прибытия аэропорта".

Фото: Официальный сайт "Пулково"