МВФ ухудшил прогнозы роста экономики США

МВФ понизил прогноз роста ВВП США из-за политических скандалов‍ Международный валютный фонд во вторник ухудшил прогнозы роста экономики США из-за политических скандалов

Международный валютный фонд снизил свой прогноз по росту ВВП США в 2017-2018 годах. Причиной этому стали громкие политические скандалы вокруг американского лидера Дональда Трампа.

Если в предыдущем прогнозе МВФ, вышедшем в апреле, рост американской экономики в 2017 году ожидался на уровне 2,3%, то теперь — на уровне 2,1%. В последующие годы рост будет еще меньше: 1,9% в 2019 году, а в 2020 году - 1,8%. В свою очередь, инфляция в США, согласно прогнозам, вырастет. В 2018 году она достигнет 2,2%.

МВФ указал, что экономике США нужно устранить резкое неравенство в доходах население. На данный момент, как указали в фонде, 13,5% американцев живут за чертой бедности.

Кроме того, фонд приветствовал позицию США о пересмотре соглашения о североамериканской зоне свободной торговле НАФТА, а не о выходе из нее. "США извлекли бы выгоду, оставшись открытыми, они стремятся к новым или пересмотренным торговым соглашениям", — отмечается в документе МВФ.