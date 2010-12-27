Победитель Московского кинофестиваля утонул в Петербурге

Победитель Московского международного кинофестиваля 2014 года молодой режиссер Максим Шавкин скончался в Северной столице.

Выпускник Московской школы нового кино Максим Шавкин умер во вторник, 23 мая. Сообщается, что молодой человек утонул в Петербурге. Других подробностей его смерти не сообщают. На момент смерти режиссеру было 29 лет.

– Мы скорбим вместе со всеми, кому был дорог Максим и то, что он делал, – написали на официальной странице журнала "Сеанс" в Facebook.

Информации о прощании с режиссером пока нет. Где и когда пройдут похороны не известно.

Шавкин в 2014 году стал победителем Московского международного кинофестиваля. Его картина "14 шагов" стала лучшей в конкурсе короткометражек. Также картину показали на Каннском кинофестивале.