Бизнесмен из Костромы объяснил свое похищение в Петербурге

По его словам, очевидцы приняли за похищение поезду с друзьями за кофе.

Петербургские СМИ сообщают о противоречивом инцеденте, который произошел 28 февраля на Богатырском проспекте. В первой половине дня полиция получила сообщение, что у дома №2 пара неизвестных в черном затолкала к себе в иномарку молодого мужчину. При этом тот якобы кричал, сопротивлялся и пытался вырваться. Однако, как пишет "Экономика сегодня", россиянина с татуировкой на животе все-таки запихнули в черный Cadillac Escalade на заднее сиденье и увезли в неизвестном направлении. При этом на асфальте остался портфель похищенного, по которому его и нашли чуть позже.

В чемодане оказались документы на имя гендиректора крупной фирмы из Костромы. Через несколько часов он объявился живым и здоровым. Удивительно, но мужчина отказался от сотрудничества с правоохранителями, а свое исчезновение назвал добровольной поездкой с друзьями. Якобы его знакомые просто отвезли бизнесмена попить кофе и переговорить о важном. От дальнейших следственных действий предприниматель отказался.