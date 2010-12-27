Электро-панк коллектив Crystal Castles привезет в Северную столицу свежий альбом и новую вокалистку.

Жесткий электро-панк, бешеные лайвы и драйвовая атмосфера - все это концерт каждый концерт Crystal Castles.



Коллектив выступит на сцене Клуба А2 со свежим альбомом и представит публике новую вокалистку.



Концерт пройдет 18 июля в 20:00.



Фото: Crystal Castles