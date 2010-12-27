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Новости куда сходить в петербурге
Концерт Crystal Castles
Сегодня, 20:00
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TretyakovaS
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Концерт Crystal Castles

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Электро-панк коллектив Crystal Castles привезет в Северную столицу свежий альбом и новую вокалистку.

Жесткий электро-панк, бешеные лайвы и драйвовая атмосфера - все это концерт каждый концерт Crystal Castles.

Коллектив выступит на сцене Клуба А2 со свежим альбомом и представит публике новую вокалистку.

Концерт пройдет 18 июля в 20:00.

Фото: Crystal Castles

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Категории: куда сходить в петербурге

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