Как добраться от аэропорта "Пулково" до Петербурга

Как добраться от "Пулково" до Петербурга на общественном транспорте?
Аэропорт Пулково находится от ближайшей станции метро "Московская" примерно в 20 минутах езды общественным транспортом, с учетом отсутствия пробок. К примеру, ранним утром маршрутка доставит пассажира до метро за 20-25 минут. От аэропорта до станции метро следует несколько транспортных средств.
Автобусы № 39, №39э, стоимость проезда составляет 40 рублей. Автобус № 39 работает с 5:30 до 1:30, а № 39э с 5:25 до 0:20. Остановка находится напротив выхода из зала прибытия.
Маршрутное такси К39, стоимость проезда также 40 рублей. Следует с 7:00 до 23:30, остановка напротив выхода из зала прибытия.
В городских автобусах 39 и 39Э работает бесплатный интернет. Стоит отметить, что помимо оплаты проезда за пассажира, необходимо оплатить и багаж, стоимость которого также 40 рублей.
Такси из "Пулково".
Аренда автомобиля в "Пулково".
В Аэровокзале предоставляется услуга аренды автомобиля. Заказав автомобиль заблаговременно, по прилете пассажиру следует обратиться к стойке соответствующей компании и оформить необходимые документы. Заранее забронировать автомобиль можно на сайте "Пулково". На данную услугу часто предоставляются скидки. Так, взяв Hyundai Solaris на три дня пользования составит 5731.62 рубля с учетом скидки.
Фото: "Вконтакте" группа "Аэропорт Пулково", сайт "Пулково", скриншот