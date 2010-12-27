Как добраться от аэропорта "Пулково" до Петербурга

Piter.tv выяснил, какими способами можно добраться от аэропорта "Пулково" до ст. метро "Московская" или "Невский проспект".

Как добраться от "Пулково" до Петербурга на общественном транспорте?

Аэропорт Пулково находится от ближайшей станции метро "Московская" примерно в 20 минутах езды общественным транспортом, с учетом отсутствия пробок. К примеру, ранним утром маршрутка доставит пассажира до метро за 20-25 минут. От аэропорта до станции метро следует несколько транспортных средств.

Автобусы № 39, №39э, стоимость проезда составляет 40 рублей. Автобус № 39 работает с 5:30 до 1:30, а № 39э с 5:25 до 0:20. Остановка находится напротив выхода из зала прибытия.

Маршрутное такси К39, стоимость проезда также 40 рублей. Следует с 7:00 до 23:30, остановка напротив выхода из зала прибытия.

В городских автобусах 39 и 39Э работает бесплатный интернет. Стоит отметить, что помимо оплаты проезда за пассажира, необходимо оплатить и багаж, стоимость которого также 40 рублей.

Такси из "Пулково".

В аэропорту можно встретить таксистов, которые сами предлагают свои услуги, но не стоит радоваться теплой встрече. Как правило, они берут за работу дорого. В настоящее время в багажном зале, у выхода из багажного зала или у выхода из терминала находится стойка такси, где его можно заказать.

Тариф такси "Пулково" до станции метро "Московская" — 650 рублей, до Невского проспекта — 1050 р. По словам пользователей, машина приезжает раньше, чем вы заканчиваете получать багаж.

Piter.tv выяснил тариф такси "Яндекс" по маршруту "Пулково" - ст. метро "Московская" и "Пулково" - ст.метро "Невский проспект". В первом случае стоимость проезда составит примерно 334 рубля, а время поездки - 13 минут. Во втором случае - примерно 603 рубля, время поездки - 40 минут.

Аренда автомобиля в "Пулково".

В Аэровокзале предоставляется услуга аренды автомобиля. Заказав автомобиль заблаговременно, по прилете пассажиру следует обратиться к стойке соответствующей компании и оформить необходимые документы. Заранее забронировать автомобиль можно на сайте "Пулково". На данную услугу часто предоставляются скидки. Так, взяв Hyundai Solaris на три дня пользования составит 5731.62 рубля с учетом скидки.

Фото: "Вконтакте" группа "Аэропорт Пулково", сайт "Пулково", скриншот