«Зенит» вернулся в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира

Сине-бело-голубые вернулись в топ спустя 5 лет. На сегодняшний день бренд "Зенита" занимает 41-е место в британском рейтинге Brand Finance.

6 июня официальный сайт футбольного клуба сообщил, что бренд «Зенита» впервые с 2012 года вошел в топ-50 самых дорогих в мировом футболе.



По версии британской компании Brand Financе, бренд "Зенита" занимает 41-е место в рейтинге футбольных клубов мира. На данный момент бренд футбольного клуба оценивается в 153 миллиона долларов.





Первенство в рейтинге досталось клубу «Манчестер Юнайтед», бренд которого оценили в 1 миллиард 733 миллиона долларов.





Brand Finance специализируется на оценке бренда и оценке нематериальных активов. Последний раз сине-бело-голубые входили в этот рейтинг в 2012 году и так же занимали 41-е место.