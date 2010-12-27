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«Зенит» вернулся в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира
Сегодня, 16:33
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TretyakovaS
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«Зенит» вернулся в топ-50 самых дорогих футбольных брендов мира

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Сине-бело-голубые вернулись в топ спустя 5 лет. На сегодняшний день бренд "Зенита" занимает 41-е место в британском рейтинге Brand Finance.

6 июня официальный сайт футбольного клуба сообщил, что бренд «Зенита» впервые с 2012 года вошел в топ-50 самых дорогих в мировом футболе. 

По версии британской компании Brand Financе, бренд "Зенита" занимает 41-е место в рейтинге футбольных клубов мира. На данный момент бренд футбольного клуба оценивается в 153 миллиона долларов.

Первенство в рейтинге досталось клубу «Манчестер Юнайтед», бренд которого оценили в 1 миллиард 733 миллиона долларов.

Brand Finance специализируется на оценке бренда и оценке нематериальных активов. Последний раз сине-бело-голубые входили в этот рейтинг в 2012 году и так же занимали 41-е место.

Фото: https://vk.com/zenit
Теги: зенит , топ-50 самых дорогих футбольных брендов
Категории: Новости России Спорт

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