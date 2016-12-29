"Гражданский брак", 1 серия выходит 9 января, нас ждут смех и постельные сцены

"Гражданский брак" новый сериал телеканала ТНТ выходит в эфир сегодня, 9 января. 1 серия и 2 серия уже на подходе: смотреть онлайн их можно будет сразу после премьеры, благо дата выхода уже известна.

Телеканал ТНТ продолжает выпускать перспективные и достаточно качественные молодежные комедии. Во всяком случае, именно такой при первом знакомстве кажется телеистория "Гражданский брак", посвященная молодым людям современного поколения. Сериал выходит в эфир 9 января, 1 и 2 серии будут посвящены знакомству зрителей с главными героями проекта: сожителями Темой и Никой. Уже сейчас понятно, что эти персонажи покажутся близкими и знакомыми большинству зрителей. Ведь юмор в "Гражданском браке" строится вокруг простых и нелепых историй, в которые попадают все без исключения представители "Поколения Пэпси".

Гражданский брак: дата выхода, смотреть все серии онлайн

Итак, для начала давайте разберемся с графиком выхода сериала. Премьерные серии "Гражданского брака" выйдут в эфир сегодня, 9 января, в прайм-тайм. Сериал будет показываться в 20.00. В первый день канал выдаст зрителям сразу 3 свежих выпуска телепроекта. Начиная со вторника, 10 января, в эфир будут выходить уже по две серии. Каждый эпизод можно будет смотреть онлайн на официальном сайте канала. Здесь же можно будет скачать бесплатно все серии проекта "Гражданский брак".

Гражданский брак: роли и актеры, сюжет сериала

Сериал "Гражданский брак" построен вокруг житейский приключений и переживаний молодой пары. Роли молодых людей Темы и Ники играют малоизвестные актеры Денис Кукояка и Агата Муцениеце. Впрочем, у Агаты до этого была определенная фильмография: девушка закончила ВГИК в 2012 году и успела сняться в 18 проектах. Среди них: "Три мушкетера", "След" и "Невидимки". Денис Кукояка был больше известен по участию в КВН и комедийных проектах вроде "Реальных пацанов". Но именно "Гражданский брак" дал ребятам возможность раскрыться: здесь они впервые выступают на главных ролях.

Денису пришлась по душе роль молодого КВНщика Темы, который подрабатывает ведущим свадеб и не решается сделать предложение девушке. Ну а Агата просто профессионально сыграла "отличницу" с экономфака, которая влюбилась в необычного и креативного молодого парня. Известно, что пару уже в первых сериях ждут серьезные испытания. На них будут давить родители, экономические условия, мелкие ссоры - но все эти факторы лишь укрепят их любовь и раскроют характеры необычных персонажей.

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