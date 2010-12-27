СПБГУ открывает Социальную клинику

21 июня состоится торжественная церемония открытия Социальной клиники СПбГУ. Проект направлен на практическую подготовку высококвалифицированных профессионалов в области социальной работы.

Как сообщает "Конкретно.ру", торжественная церемония открытия Социальной клиники СПбГУ состоится 21 июня. Проект направлен на практическую подготовку высококвалифицированных профессионалов в области социальной работы.



Участие в мероприятии примут председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков и первый проректор по учебной, внеучебной и учебно-методической работе СПбГУ Екатерина Бабелюк.



По данным пресс-службы университета, Социальная клиника — это инновационный проект СПбГУ в области практико-ориентированного обучения бакалавров и магистров направления «Социальная работа».



В Университете создана единственная в России модель организации клинической практики в социальной сфере. В рамках ее прохождения студенты СПбГУ получают знания и навыки социальной работы, опыт волонтерской деятельности, а также оказывают помощь горожанам, принимая участие в работе социальных учреждений Петербурга.



Основными направлениями работы являются: практическая деятельность студентов, научно-исследовательская, учебно-методическая работа. Партнеры СПБГУ - это больше сорока учреждений, организаций и административных органов Петербурга.



Практическая деятельность студентов СПбГУ в социальных учреждениях осуществляется уже много лет. За это время универсанты провели в городских социальных учреждениях более ста добровольческих акций, а также совместно с практиками социальной сферы подготовили и опубликовали свыше двухсот научных и учебно-методических изданий.



21 июня давние партнерские отношения Северной столицы и Университета в области организации социальной работы будут официально закреплены.