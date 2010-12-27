Госдума ограничила продолжительность рабочего дня для подростков

Госдума приняла законопроект ,ограничивающий продолжительность рабочего дня для подростков, сообщает "Росбалт".

Закон разрешает нанимать подростков на легкую работу в свободное от учебы время . При этом продолжительность их рабочей недели не должна превышать 24 часа. Но ограничение для 14-ти летних подростков не распространяется на время летних каникул.



По данным пояснительным записки к проекту, хотя 14-летний работник в период летних каникул и не может работать более 24 часов в неделю, формально ТК РФ не устанавливает запрета на то, чтобы все эти 24 часа были отработаны за один рабочий день.



При доработке законопроекта ко второму чтению депутаты разрешили устраиваться на работу подросткам в возрасте 14 и 15 лет для выполнения легкого труда, который не причинит вреда здоровью и без ущерба для учебы. При этом в документе говорится, что продолжительность рабочего дня для лиц в возрасте от 14 до 15 лет на период каникул не может превышать 4 часов, в возрасте от 15 до 16 лет — 5 часов, а от 16 до 18 лет — 7 часов.



Для школьников и учащихся ПТУ и техникумов в возрасте от 14 до 16 лет, совмещающих учебу с работой, рабочий день не может длиться более 2,5 часов. Если лицам от 16 до 18 лет, то не более 4 часов, следует из принятых Госдумой поправок во втором чтении.