Голая Волочкова прикрыла свои прелести глыбой льда

Анастасия Волочкова выложила в соцсети обнаженное фото, прикрыв тело глыбой льда

Анастасия Волочкова в очередной раз порадовала своих поклонников обнаженным фото. Балерина снялась в большом резервуаре с водой на улице, прикрыв интимные места большой льдиной.

«Немного тяжелая льдина.. Холодная.. Но. На сердце моем тепло», - пишет Анастасия.

Реакция поклонников была разная. Одни восхищались отличной формой, в которой держит себя Анастасия, другие – злобно усмехались.

На странице в Instagram балерины и начинающей певицы выложено немалое количество фотографий, где она позирует практически в обнаженном виде. Интимные места светская львица старается прятать за снегом, льдом, полотенцем или веником.

Фото:

Instagram: volochkova_art

Подтвержденный