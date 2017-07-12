Экс-игрок "Зенита" Константин Лобов высказался об игре Бранислава Ивановича

Бывший игрок "Зенита" рассказал о своем отношении к сербскому футболисту Браниславу Ивановичу, а также об адаптации славянина к РФПЛ.

Экс-защитник "Зенита" Константин Лобов поделился своим мнением об игре коллеги Бранислава Ивановича. 36-летний спортсмен объяснил ряд ошибок защитника из Сербии непростой адаптацией к новому коллективу.

“Я могу сказать только лестные слова о Бранеславе Ивановиче. У него прекрасная карьера. Он сильный защитник. Проблема была в адаптации. Он приехал с корабля на бал и сразу стал играть. Сложно вписаться, какой бы ты не был мастер, под требования нового тренера, новых условий, новых партнеров”, - заявил россиянин.

Константин добавил, что сейчас защитник проходит сборы с командой. Он уверен, что серб принесет пользу клубу и молодым футболистам в частности. “Они будут смотреть и учиться, а также конкурировать с игроком такого уровня”, - считает Лобов.

Напомним, что Бранислав Иванович подвергался критике со стороны болельщиков клуба в связи с некоторыми ошибками в первых матчах. Футболист подписал контракт с ФК “Зенит” на два с половиной года и возможностью продления.

Видео: Piter.tv

Леся Сапожникова, Анастасия Усцова