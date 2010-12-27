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Фестиваль питбулей
Сегодня, 9:00
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Asyaromanenkova
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Фестиваль питбулей

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В лофт проекте "Этажи" пройдет очередной фестиваль собак. На этот раз организаторы выбрали суровых питбулей.

Фестивали в "Этажах" продолжают знакомить петербуржцев с собаками разных пород. На этот раз гости смогут познакомиться с питбулями. Эти собаки ассоциируются у всех с бойцовскими пародами. Из-за этого псов считают агрессивными. Однако эти животные очень даже подходят для семей. на фестивале владельцы питбулей и эксперты постараются развеять мифы, чтобы эта порода стала популярнее.

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Категории: куда сходить в петербурге

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