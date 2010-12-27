Фестиваль питбулей

В лофт проекте "Этажи" пройдет очередной фестиваль собак. На этот раз организаторы выбрали суровых питбулей.

Фестивали в "Этажах" продолжают знакомить петербуржцев с собаками разных пород. На этот раз гости смогут познакомиться с питбулями. Эти собаки ассоциируются у всех с бойцовскими пародами. Из-за этого псов считают агрессивными. Однако эти животные очень даже подходят для семей. на фестивале владельцы питбулей и эксперты постараются развеять мифы, чтобы эта порода стала популярнее.