На Новой сцене Александринского театра проходит первый фестиваль современного кино Армении.

Кинотеатр ROOF Cinema собрал для петербургских любителей современного кино необычные фильмы, созданные кинодеятелями из Армении. В программе четыре фильма: "Это не я", "Карта спасения", "Хани-мани" и "Западня". Это самые яркие кинопремьеры, которые не дошли до российских экранов. В них поднимаются как простые житейские вопросы, так и проблемы масштабных трагедий.

Первый фестиваль кино Армении проходит при поддержке фонда "Культура и будущее", Российско-Армянского культурного центра и Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга.

В зале всего 80 мест, поэтому организаторы просят покупать билеты заранее на сайте театра.