Эксперт: рост цен на продукты стабилизируется к сентябрю

В России за первые пять месяцев 2017 года цены на продукты выросли почти на 10%. Эксперты считают, что "вкусная инфляция" не продлится долго.

Росстат опубликовал информацию, согласно которой с января по май 2017 года уровень инфляции по продуктам питания составил 9.4%. При этом в апреле-мае он подскочил сразу на 4.2%. Как пишет ФБА "Экономика сегодня", это связано с сезонным подорожанием овощей. Эксперт Анатолий Тихонов отметил, что ситуация стабилизируется к осени.

"Это обстоятельство подхлестнет инфляцию - в этот сезон население собирает томаты, огурцы, ягоды, но мы видим, какая сейчас ситуация, и, скорей всего, многие урожая просто не дождутся", - сказал эксперт РАНХиГС.

В числе позитивных факторов аналитик отметил отсутствие в стране дефицита по мясу и крупам. Эти продукты серьезно влияют на уровень жизни россиян, и пока что они почти не дорожают.