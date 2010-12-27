Двое выпали из окон в Петербурге: одного спасти не удалось

Два человека, выпавшие из окон в Петербурге, получили тяжелые травмы. Мужчина в Приморском район погиб на месте, женщина в Красном Селе жива, но находится в реанимации.

Как сообщает "Фонтанка", два человека получили тяжелые травмы при падении с высот в Петербурге. Мужчина в Приморском районе погиб на месте, женщина в Красном Селе жива, но в реанимации.



16 июня около трех часов ночи мужчина разбился на Коломяжском проспекте. Момент падения увидел случайный прохожий. Просмотрев записи с камер наблюдения, полицейские установили, что неизвестный в шортах, белой майке и надвинутой на глаза кепке вошёл в лифт в лифт за пять минут до трёх часов ночи. Он доехал до 12 этажа и направился в сторону чёрной лестницы. На месте случившегося работают полицейские.



Но это не единственный инцидент. На улице Юных Пионеров в Красном Селе в шесть часов утра бригада скорой забрала девушку 24-х лет в тяжёлом состоянии. Полиция установила, что серьёзные травмы пострадавшая получила после падения из окна третьего этажа. По предварительным данным, перед этим девушка выпивала в компании своих приятелей.