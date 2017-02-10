Внимание автомобилисты: движение на Крестовском 11 февраля будет ограничено

На "Зенит Арене" проведут тестовое мотошоу. Это мероприятие повлияет на передвижение в западной части острова.

Завтра, 11 февраля, на стадионе "Санкт-Петербург Арена" пройдет первая шоу-программа, которая соберет 10 тыс. зрителей. Петербуржцы смогут протестировать новую дорогостоящую площадку. Однако из-за мероприятия пришлось ограничить движение автомобилей в западной части Крестовского острова. Так, пресс-службе Комитета по транспортной инфраструктуре предупреждает водителей, что в субботу, с 13:00 – 21:00, сквозное движение по Рюхина, Морскому проспекту, Южной дороге и Северной дороге будет запрещено.

Организаторы заявляют, что вечер первым посетителям запомнится надолго. Помимо увлекательного мотошоу, гости смогут принять участие во флэш-мобе, где отрепетируют кричалки к предстоящим футбольным матчам, сфотографироваться на фоне игроков "Зенита" и ознакомиться с огромной территорией стадиона.Однако координаторы также напоминают, что детей и подростков в возрасте до 16 лет без сопровождения родителей на трибуны не пустят.

Видео: Видео: youtube, CЭМ ГРЭМ