Две мошенницы в Колпино украли у пенсионерки 650 тысяч

Две мошенницы в Колпино похитили у пенсионерки 650 тысяч рублей.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Колпино две мошенницы украли у пенсионерки 650 тысяч рублей.



Две женщины вошли в квартиру 72-летней петербурженки днем 13 июля, однако пенсионерка обратилась в полицию только через 6 дней.



Добычей злоумышленниц стала сумма в 650 221 рубль. После того, как женщины заполучили деньги, они благополучно скрылись.Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).



На данный момент оперативники разыскивают женщин на вид 40-45 и 55-60 лет, низкого роста. На старшей было надето светлое платье по колено, у женщины короткая стрижка. Младшая была в брюках и с панамой на голове.