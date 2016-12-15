Из-за непогоды в Московском регионе погиб мужчина

Один человек погиб в результате грозы, которая обрушилась на Московский регион

В результате грозы в столичном регионе в Москве погиб один человек. ЧП произошло в Дмитровском районе Подмосковья. Мужчину 42 лет убило молнией. Еще один пожилой мужчина впал в кому в результате падения дерева на автомобиль в Подмосковье.



Шквалистый ветер, порывы которого достигали 22 м/с, повалил более 100 деревьев, местами подтопило улицы. По данным Гидрометцентра, в столице всего за несколько часов выпало 55 миллиметров осадков, или больше двух третей месячной нормы.

Более 43 тыс. человек в Москве, и центральных областях России остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются.