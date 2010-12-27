Эксперт заявил о проблемах с рыночными перспективами Sukhoi Superjet-100

Транспортный аналитик Дмитрий Адамидов рассказал о проблемах России в авиастроении.

Транспортный эксперт Дмитрий Адамидов прокомментировал заявление премьер-министра РФ о необходимости увеличивать налет самолетов Sukhoi Superjet 100. Напомним, что Дмитрий Медведев потребовал у профильных министерствах соответствия SSJ-100 показателям мирового уровня. Впрочем, для этого Россия должна активно строить и продавать на экспорт такие самолеты. А с рыночными перспективами российской разработки на данный момент все не так просто.

"На текущий момент о рыночных перспективах SSJ-100 говорить сложно, идут на рынок они тяжело. Любой самолет в процессе создания и эксплуатации постоянно дорабатывается, улучшаются его характеристики и потребительские свойства, ликвидируются какие-то технические неисправности и так далее. Но в случае с SSJ все это двигалось непросто", - заявил эксперт в интервью ФБА "Экономика сегодня".

Аналитик напомни, что за прошлый год наши авиастроители собрали 24 таких самолета, всего 8 из них были проданы за границу. В 2017 году российские инженеры должны собрать уже 38 SSJ-100. Однако даже эти цифры не помогут существенно снизить число иностранных транспортников в наших авиапарках.

"За счет существующих проектов сильно снизить долю иностранных лайнеров в авиапарках российских компаний не получится. У нас есть готовый SSJ-100 и МС-21, «постановка на крыло» которого займет еще 3-4 года. Есть два проекта на бумаге – широкофюзеляжный самолет в кооперации с Китаем, пока сильно не преуспевшем в гражданской авиации, и Ил-114, который является проектом другого класса. Ил-114 нужен скорее для перелетов по Сибири и Дальнему Востоку, потому что он способен садиться на любые аэродромы, включая грунтовые. Чтобы снизить долю зарубежной авиатехники необходимо увеличить линейку гражданской авиации, разработать и создать еще один магистральный самолет и небольшой транспортник, условно говоря, летающий между деревнями. Но таких проектов пока нет", - говорит Дмитрий Адамидов.