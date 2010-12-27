Эксперт заявил о проблемах с рыночными перспективами Sukhoi Superjet-100

Транспортный эксперт Дмитрий Адамидов прокомментировал заявление премьер-министра РФ о необходимости увеличивать налет самолетов Sukhoi Superjet 100. Напомним, что Дмитрий Медведев потребовал у профильных министерствах соответствия SSJ-100 показателям мирового уровня. Впрочем, для этого Россия должна активно строить и продавать на экспорт такие самолеты. А с рыночными перспективами российской разработки на данный момент все не так просто.
"На текущий момент о рыночных перспективах SSJ-100 говорить сложно, идут на рынок они тяжело. Любой самолет в процессе создания и эксплуатации постоянно дорабатывается, улучшаются его характеристики и потребительские свойства, ликвидируются какие-то технические неисправности и так далее. Но в случае с SSJ все это двигалось непросто", - заявил эксперт в интервью ФБА "Экономика сегодня".
Аналитик напомни, что за прошлый год наши авиастроители собрали 24 таких самолета, всего 8 из них были проданы за границу. В 2017 году российские инженеры должны собрать уже 38 SSJ-100. Однако даже эти цифры не помогут существенно снизить число иностранных транспортников в наших авиапарках.