Дело священника Грозовского ушло в суд

2 июня пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Петербургу сообщила, что уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии, ушло в суд.

Следователи сообщают, что расследование дела завершено, достаточная доказательственная база собрана, а дело уже направлено в суд для рассмотрения.



Ни один из районных судов Петербурга пока не зарегистрировал уголовное дело.



Расследование длилось три года. Горсуд продлил сроки содержание Грозовского под стражей до 14 июня еще на прошлой неделе. После этого дело ушло в городскую прокуратуру. Адвокат священника заявил о своем намерении обжаловать это решение. По словам Уткина, одним из обоснований для ходатайства о продлении сроков следователи назвали необходимость успеть рассмотреть еще одну жалобу адвоката на решение Приморского районного суда.Именно там было вынесено постановление, ограничивающее Грозовского и его защиты в лице Михаила Уткина в сроках ознакомления с материалами дела.



Дело в отношении Глеба Грозовского было возбуждено еще в 2013 году. Тогда же он направился в командировку в Израиль. Из-за этого обвинение в педофилии ему предъявили заочно. В сентябре 2016 года священник был экстрадирован в Петербург. Следствие полагает, что Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девочек. Один эпизод якобы произошёл в 2011 году в православном лагере Ленобласти, ещё один – летом 2013 года на греческом острове Кос.

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