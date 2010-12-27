В суд передано дело петербуржца, убившего своего соседа и его жену

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о двойном убийстве в Невском районе. Петербуржец застрелил своего друга, а после зарезал его супругу.

6 июня Генпрокуратура сообщила, что по делу обвиняемыми проходят двое — один из них стрелял, второй "стоял на шухере". Мужчины нашли пистолет, затем один из них убил жителей квартиры на Октябрьской набережной д.90, после чего они вынесли из квартиры вещи и деньги на 550 тысяч рублей. Молодой человек получил два выстрела в голову, затем был "добит" ножом. Девушке достались ножевые ранения в живот, шею и голову.

Напоминаем, что стрелявший был задержан на следующий же день,4 августа 2016 года причем он жил в той же квартире – с сестрой-близнецом убитой девушки. Тела были найдены мамой убитого — они лежали завернутые в целлофан в диване.

