Проблема иммиграции добралась до киноискусства

На этот вопрос пытаются ответить главные герои в фильме Филиппа де Шоврона. Киноафиша.инфо организовала пресс-показ, на котором корреспонденты Piter.tv лично смогли оценить юмор новой французской комедии.

По сюжету “Безумных соседей”, известный политик, который участвует в предвыборной гонке, чтобы убедить в состоятельности своих убеждений страну, заявляет, что с радостью приютит у себя дома цыганскую семью. По счастливому случаю, эфир видит Бабик и неожиданно решает принять приглашение Жана-Этьена. Ему ничего не остается, как впустить гостей в свой дом, иначе он потеряет голоса избирателей. Конечно, новые соседи сразу же устраивают большой переполох. С этого момента привычная жизнь и моральные установки обитателей дома начинают резко меняться.

Главные роли в фильме исполнили Кристиан Клавье (“Астерикс и Обеликс”, Пришельцы”) и Эри Аббитан (“С вещами на вылет!”, “Пришельцы 3”), которые не раз уже снимались у режиссера.

В картине затронута такая актуальная тема, как иммигранты, особенно животрепещущая проблема для самой Франции. Как известно, сейчас Европа переполнена беженцами из Сирии и Ирака. Многие недовольны этим фактом. На примере цыган, фильм освещает разные точки зрения на данную проблему. В конце режиссер подводит нас к собственному осмыслению ситуации и путям решения.



В целом, комедия получилась добротная. Юмор не напрягает. Хотя, нашим корреспондентам показалось, что его было недостаточно, но опять же, все же не критично мало. Да и сама ситуация, в которую попала семья, сама по себе достаточно комична.

Картина запомнилась яркими красивыми видами и планами. Жизнь французского общества представляется с нескольких ракурсов: вот мы видим дом богатого политика-буржуа, с его утонченной женой-скульптором и добросердечным воспитанным сыном, а в противовес - хаотичные, разгульные цыгане с безумными родственниками и домашней свиньей. Филипп де Шоврон противопоставляет эти, казалось бы, разные образы, но показывает, что у них есть и много общего.

В этом фильм можно отметить качественный монтаж, который дополняет сценарную задумку и приносит осмысление в сюжет. Нет затянутых сцен и диалогов. Передана та атмосфера, ради которой зрители и идут смотреть французское кино.

Отметим, что вас ждет "Хеппи Энд", здесь обошлось без сюрпризов. Если вы устали от тяжелых философских картин, то данная комедия отлично подойдет, чтобы скрасить вечерок. Хорошо подобранный состав актеров, отличная картинка, легкий и, что немаловажно, не сортирный юмор - вот главные достоинства “безумных соседей”.

Видео и фото: киноафиша.инфо