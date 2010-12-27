Центробанк обнаружил новый вирус, который считывает данные чипа с банковских карт

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки сообщил о вирусе, который может считывать данные чипов с платежных карт. Случаи использования такого вируса пока что единичны. Службы уже изучают устройства, которые были подвергнуты “нападению”. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Центрального банка.

Ведомство отмечает, что осуществить автоматический несанкционированный перевод денежных средств данным способом не получится. Согласно технологии международных стандартов, каждая проведенная пользователем транзакция считается уникальной. Такие операции защищены криптографическими преобразованиями. Опасность заключается в том, что злоумышленники могут использовать полученные данные с чипов для создания копий платежных карт. Однако, это достаточно трудоемкий процесс.

Некоторое время назад специалисты предупреждали население о распространении модификации вируса “нейтрино”, который крадет информацию с банковских карт при их попадании в терминалы оплаты или банкоматы.