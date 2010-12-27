Ведомство отмечает, что осуществить автоматический несанкционированный перевод денежных средств данным способом не получится. Согласно технологии международных стандартов, каждая проведенная пользователем транзакция считается уникальной. Такие операции защищены криптографическими преобразованиями. Опасность заключается в том, что злоумышленники могут использовать полученные данные с чипов для создания копий платежных карт. Однако, это достаточно трудоемкий процесс.
Центробанк обнаружил новый вирус, который считывает данные чипа с банковских карт
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки сообщил о вирусе, который может считывать данные чипов с платежных карт. Случаи использования такого вируса пока что единичны. Службы уже изучают устройства, которые были подвергнуты “нападению”. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Центрального банка.
Некоторое время назад специалисты предупреждали население о распространении модификации вируса “нейтрино”, который крадет информацию с банковских карт при их попадании в терминалы оплаты или банкоматы.