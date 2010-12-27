Белый маяк в Кронштадте пообещали отремонтировать ко Дню ВМФ

В Кронштадте займутся восстановлением неофициального символа города – Белого маяка. Объект отреставрируют ко Дню Военно-морского флота.

Объединенное стратегическое командование Западного военного округа заключило контракт с подрядчиком на работы по восстановлению неофициального символа Кронштадта – деревянного маяка. Как сообщают в администрации Кронштадтского района, реставрировать Белый маяк будет ООО "Компания АС".

Работы на заднем створном знаке Большого Кронштадтского рейда № 517 начались в понедельник, 26 июня. ОСК ЗВО заявляет, что работы закончатся к 20 июля 2017 года.

К командованию ЗВО ранее обратился глава администрации района Олег Довганюк с просьбой сохранить любимый горожанами и туристами объект.

Белый маяк является одним из открыточных видов Кронштадта. Его также считают неофициальным символом города-порта.

Фото: Instagram / liabeetle