Автомойщик "одолжил" у хозяина BMW и разбил в аварии

В Петербурге раскрыто дело об автоугоне и ДТП, произошедших перед новым годом, 30 декабря 2016-го. Тогда в полицию обратился немолодой мужчина, который сообщил, что его "БМВ" 1996 года угнали.

Автомобиль нашли спустя считанные часы: машина находилась на штрафстоянке после ДТП. После этого полиция начала поиски угонщика, который разбил похищенную машину.

К 12 января предполагаемого преступника задержали. Им оказался 29-летний сотрудник одной из петербургских автомоек. Молодой человек написал явку с повинной и рассказал, что ночью 30 декабря взял машину, помыл ее и поехал к своему знакомому на Светлановский проспект. Но у дома 17 по проспекту Науки попал в ДТП и скрылся с места происшествия.

Видео: из архива instagram