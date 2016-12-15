Активисты начали бороться с "заборизацией" Петербурга

Участники движения "Красивый Петербург" устраивают масштабную кампанию для борьбы с излишним числом заборов на тротуарах Северной столицы.

Активисты движения "Красивый Петербург" разворачивают общественную компанию против излишней "заборизации" в Петербурге. Речь идет о большом количестве ограждений, устанавливаемых на тротуарах. По мнению участников движения, эти ограды не только не способствуют безопасности, но и наносят вред городской среде.

Кроме того, в "Красивом Петербурге" считают, что многие заборы в городе устанавливают без необходимых согласований с городом, а также с нарушением нормативов.

Активисты собираются добиваться демонтажа незаконных ограждений. Но кроме того, они хотят остановить процесс "безумной заборизации", на которую из бюджета уходят большие деньги.

Активисты просят рассказывать горожан о всех мешающих или бесполезных заборах. Или о тех оградах, которые стоят в охраняемых зонах объектов культурного наследия. Со всеми жалобами "Красивый Петербург" обратится к губернатору и потребует демонтировать незаконные ограждения.