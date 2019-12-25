В ЖК "Чистое небо" начинают строить школу на 1100 мест

В этом жилом комплексе уже есть две школы на 2475 ребят.

В ЖК "Чистое небо" начинается строительство школы с двумя бассейнами на 1100 человек. Сдать ее планируют во II квартале 2026 года, рассказал портал "Строительный Петербург".

В здании, ограниченном домами по Арцеуловской аллее, 17 и проспекту Авиаконструкторов, 67 к. 1, разместятся учебные классы, мастерские, библиотека с читальными залами, медиатекой и фондом хранения книг. Также предусмотрены большой актовый зал и столовая. Для занятий физкультурой в школе будет два спортивных зала и два бассейна.

Во дворе будут сделаны футбольное поле, круговые беговые дорожки, площадки для игры в баскетбол и волейбол, место для прыжков в длину и полоса препятствий. По соседству организуют шесть площадок для игр и отдыха учащихся.

В этом жилом комплексе уже есть две школы на 2475 ребят. Также в ЖК "Прайм Приморский", рядом с улицей Лидии Зверевой, началось строительство новой школы на 550 учеников.

Фото: портал "Строительный Петербург"