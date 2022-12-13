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Явка на довыборы в муниципалитеты в Петербурге составила 9,3 % к 18:00 часам
Сегодня, 19:55
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Явка на довыборы в муниципалитеты в Петербурге составила 9,3 % к 18:00 часам

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Лидером по количеству пришедших голосовать на данный момент является МО "Посёлок Понтонный".

В Петербурге на 18:00 явка на довыборы в муниципалитеты составила 9,3%. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Лидером по количеству пришедших голосовать на данный момент является МО "Посёлок Понтонный". Там явка достигла больше 13 процентов. На втором месте – МО "Город Красное Село" (почти 10 процентов избирателей).

Горожане должны выбрать депутатов трех муниципальных образований: "Южно-Приморский", "Поселок Понтонный" и "Красное Село". Так, два места свободно в Понтонном и Красном Селе, одно - в Южно-Приморском. 

На эти места претендует 31 человек, еще 6 не удалось стать кандидатами. 

Ранее власти Петербурга подготовили проект роспуска МО "Смольнинское". По решению Смольнинского и городского судов МО было признано бездействующим в период с 24 декабря 2020 по 24 марта 2021 года. Ещё раньше, в 2019 году, муниципальные депутаты от "Единой России" потерпели поражение, но новому муниципалитету не удавалось выбрать главу. В связи с этим, руководящую позицию всё же занял врио главы единоросс Григорий Ранков. У депутатов начался конфликт с руководством, в результате которого заседания и вовсе престали созываться. 

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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