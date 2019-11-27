Выстрел из пушки Петропавловской крепости посвятили прорыву морской минной блокады Ленинграда

Выстрел произвел капитан 2-го ранга в отставке.

В пятницу, 5 июня, традиционный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости посвятили 74-й годовщине прорыва морской минной блокады Ленинграда. Выстрел из пушки произвел капитан 2-го ранга в отставке, ветеран боевых действий, председатель Совета общественной организации "Ветераны соединений охраны водного района и бригад траления Военно-Морского Флота в минной войне на море" Николай Иванов.

Николай Иванов является инициатором установки на Серафимовском кладбище памятного знака, посвященного морякам тральщиков, которые погибли в годы войны. Также капитану принадлежит идея создания памятника погибшим морякам тральщиков в Кронштадте.

Прорыв морской минной блокады состоялся 5 июня 1946 года. После этого Ленинградский морской порт начал работать на полную мощность.

Видео: Piter.TV