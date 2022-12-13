Опубликовано видео избиения петербурженки на Суворовском проспекте

Было возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Момент избиения петербурженки на Суворовском проспекте попал на камеры видеонаблюдения. Подозреваемого в избиении, которое произошло 28 января, задержали в Мурино 1 февраля.

Как ранее стало известно Piter.tv, мужчина во дворе справлял нужду на припаркованный автомобиль, из-за чего проходящая мимо женщина сделала ему замечание. После замечания мужчина проследовал за петербурженкой, ударил её по голове, а затем начал бить по лицу. Пострадавшая кричала и звала на помощь, но никто ей не помог, обескураженные очевидцы даже не сразу вызвали скорую помощь.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу будут установлены обстоятельства избиения петербурженки на Суворовском проспекте.

Видео: Piter.tv