В Мурино задержали подозреваемого в избиении продюсера Анны Леоновой

Полиция в Мурино задержала подозреваемого в уличном избиении женщины на Суворовском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
Было установлено, что у дома 36 по Суворовскому проспекту у потерпевшей возник конфликт с неустановленным мужчиной, который избил её и скрылся с места происшествия. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).
В Мурино 1 февраля задержали 40-летнего ранее судимого уроженца Нижегородской области. Мужчина доставлен в полицию для проведения процессуальных действий.
Фото: Piter.tv
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