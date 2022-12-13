В Мурино задержали подозреваемого в избиении продюсера Анны Леоновой

Подозреваемый был ранее судим.

Полиция в Мурино задержала подозреваемого в уличном избиении женщины на Суворовском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Было установлено, что у дома 36 по Суворовскому проспекту у потерпевшей возник конфликт с неустановленным мужчиной, который избил её и скрылся с места происшествия. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

В Мурино 1 февраля задержали 40-летнего ранее судимого уроженца Нижегородской области. Мужчина доставлен в полицию для проведения процессуальных действий.

Фото: Piter.tv