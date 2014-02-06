В Петербурге задержали подозреваемых в поджогах автомобилей

По предварительным данным, машины сожгли просто так, испугавшись.

В Калининском районе полиция задержала любителей чужих автомагнитол, которые, скрывая следы, поджигали автомобили.

В ночь на 25 число во дворе многоквартирного дома сгорели сразу три машины: "ВАЗ 2103", Honda Civic и Nissan Stagea. До этого, по словам очевидцев, был слышен громкий хлопок.

С места происшествия были изъяты остатки ткани со следами горюче-смазочных материалов. Этой же ночью по улице Руставели по горячим следам предполагаемые поджигатели были задержаны — двое ранее судимых местных жителей 28 и 36 лет.

В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении. Уже установлено, что той ночью задержанные совершили кражу автомагнитолы. Однако в какой-то момент испугались, что в салоне машины могли остаться их отпечатки пальцев, поэтому решили поджечь машины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV