Видео: гуси возвращаются в Ленобласть после зимовки

В Управлении Росприроднадзора по Северо-Западу показали стаю гусей, которую заметили на Доможировских полях недалеко от Нижне-Свирского заповедника.

В пресс-службе рассказали, что эта территория имеет важное значение для миграции птиц на Беломоро-Балтийском направлении. Пернатые возвращаются с зимовки в теплых краях к местам гнездования. Они кормятся на полях, а ночуют в заповеднике. Там птицы находятся в безопасности.

В Росприроднадзоре напомнили, что серый гусь с 2021 года занесен в Красную книгу РФ. За уничтожение редкой птицы предусмотрена административная ответственность.

С завтрашнего дня в северных районах Ленобласти открывается сезон охоты на гуся, но в заповеднике охота находится под запретом.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что спасенную в Петербурге сову и коршуна выпустили в дикую природу.

Видео: Росприроднадзор по СЗФО