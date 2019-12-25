Бывшим сотрудникам "Метростроя" выплатили большую часть долга

Общая сумма задолженности составляет 470 млн рублей (включая налоговые отчисления).

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин на очередной рабочей встрече с бывшими сотрудниками ОАО "Метрострой" заявил, что задолженность будет полностью погашена до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

На прошлой неделе, 24 декабря, "Метрострой" получил первый транш аванса от АО "Метрострой Северной Столицы" (АО МССС) в размере 270 млн рублей в рамках долгосрочного договора аренды за оборудование. Средства ушли на банковские счета сотрудников компании – премия за сентябрь этого года, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении и аванс за первую часть октября.

Оставшаяся часть задолженности – около 200 млн рублей будут направлены после перечисления на счет АО МССС аванса на продолжение строительства двух линий городского метрополитена – Лахтинско–Правобережной и Красносельско–Калининской. Транш проведут 28 декабря. Общая сумма задолженности составляет 470 млн рублей (включая налоговые отчисления).

Напомним, в конце августа суд признал "Метрострой" банкротом. Смольный же предложил работникам "Метростроя" перейти в новую организацию – "Метрострой Северной Столицы", которое осенью прошлого года учредило ВТБ. Метростроителям пообещали расширенный социальный пакет и те же условия, по которым они работали в прошлой организации. Из "Метростроя" перешли более 3200 работников.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга