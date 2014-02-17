Пятиклассник избил пенсионера в Подпорожье и отобрал перстень

Школьник избил пожилого мужчину в Подпорожье и отобрал золотой перстень. Мать подростка обратилась в полицию со встречным заявлением. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
По предварительной информации, вечером 9 декабря пожилой мужчина встретил знакомого 12-летнего мальчика и пригласил к себе на кофе. Перед уходом домой подросток несколько раз ударил хозяина и снял с его руки золотой перстень.
Пострадавший обратился в полицию. Полицейские нашли парня и вернули мужчине украденное кольцо.
Следующим вечером в полицию обратилась мать мальчика. Она заявила, что пенсионер домогался её сына, а тот защищался. При этом известно, что пятиклассник состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.
В квартире на Бокситогорской улице обнаружили два тела.
Фото: Piter.tv
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