Пятиклассник избил пенсионера в Подпорожье и отобрал перстень

А мать подростка обвинила мужчину в том, что он домогался её сына.

Школьник избил пожилого мужчину в Подпорожье и отобрал золотой перстень. Мать подростка обратилась в полицию со встречным заявлением. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительной информации, вечером 9 декабря пожилой мужчина встретил знакомого 12-летнего мальчика и пригласил к себе на кофе. Перед уходом домой подросток несколько раз ударил хозяина и снял с его руки золотой перстень.

Пострадавший обратился в полицию. Полицейские нашли парня и вернули мужчине украденное кольцо.

Следующим вечером в полицию обратилась мать мальчика. Она заявила, что пенсионер домогался её сына, а тот защищался. При этом известно, что пятиклассник состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

В квартире на Бокситогорской улице обнаружили два тела.

Фото: Piter.tv